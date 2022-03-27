  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Dubai, Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 30 Mart Çarşamba günü Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
Dubai, Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dubai'de çarşamba günü düzenlenecek Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı kapsamında, müteahhitlik ve inşaat sektöründe iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), BAE'deki ilk sektör buluşmasını, "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile gerçekleştirecek.

Toplantıya, BAE'den inşaat ve gayrimenkul sektörlerinden 25 temsilci ile Türkiye'den önde gelen inşaat şirketlerini temsil eden 25 kişinin katılması bekleniyor.

WAM'a konuşan Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Hüseyin Secvani, iki ülke arasındaki ortak değerlere ve köklü kültürel bağlara vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, iki ülkenin, mevcut stratejik ve ekonomik ilişkilerini sağlamlaştırmak için harcadığı çabalara katkı sağladığını kaydetti.

Haberde DEİK Başkanı Nail Olpak'ın da ortak ekonomik iş birliği fırsatları ve karşılıklı çıkarların, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkileri destekleyen bir mekanizma olduğunu kaydettiği belirtildi.

Olpak ayrıca BAE-Türkiye İş Konseyi aracılığıyla iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlayacak daha fazla ortaklıklar kurmayı istediklerini belirtti.

DEİK'ten daha önce yapılan açıklamada, Türkiye ile BAE arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK'in, 2022 yılı içinde 4 hedef sektör ile Dubai'ye çıkarma yapacağı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi27 Mart 2022 Pazar 15:15
  • Kazada ikizlere hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru için tören27 Mart 2022 Pazar 14:42
  • Bayrampaşa'da elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi27 Mart 2022 Pazar 14:41
  • Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor27 Mart 2022 Pazar 14:09
  • Ev hapsi verilen suç örgütü üyesi 10 şüpheliden 9'una itiraz üzerine tutuklama27 Mart 2022 Pazar 13:27
  • Göçükte ölen işçi toprağa verildi; kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş27 Mart 2022 Pazar 13:26
  • Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu27 Mart 2022 Pazar 13:04
  • Samsun'da heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu27 Mart 2022 Pazar 13:03
  • Ramazan 2 Nisan'da başlayacak27 Mart 2022 Pazar 11:40
  • Şile Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi dağıtıldı27 Mart 2022 Pazar 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti