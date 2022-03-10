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Düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'da, düğün salonu çıkış iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olaya karışan bir kişi ise kaçmak isterken polis tarafından kavgada kullandığı bıçakla yakalandı.
Düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün çıkışı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ekrem Ç., Oğuzhan B., Ömer Ferit C. ve Ziya Can K., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Oğuzhan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, yaralamaya karıştığı öne sürülen Ali E.'yi kaçmak istediği sırada olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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