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Düğün konvoyuna 'çakarlı' otomobille katılan 8 şoföre para cezası uygulandı

ANKARA'da, otomobillerine çakar takarak düğün konvoyuna katılan ve trafiği tehlikeye sokan 8 otomobil sürücüsüne para cezası kesildi.
Düğün konvoyuna 'çakarlı' otomobille katılan 8 şoföre para cezası uygulandı

Olay, 23 Temmuz günü Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Düğüne gitmek için oluşturulan konvoy, şehir merkezinden çevre yoluna çıktı. Aralarında çakarlı otomobillerin de bulunduğu konvoy, trafiği tehlikeye soktu. Tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlatan ve diğer sürücülere yol vermeyen konvoy yüzünden zor duruma düşen sürücüler, o anları telefon kameraları ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan 8 otomobile idari para cezası uyguladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "23 Temmuz günü Kuzey Çevre Yolu Bağlum-Pursaklar istikametinde düğün konvoyu oluştararark trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 8 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

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