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Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolu trafiğe kapatarak, havaya silahla ateş edip yüksek sesle müzik yayını yapan düğün konvoyu sürücülerinden 1 kişi gözaltına alındı. 6 otomobil sürücüsüne ise trafik ekiplerince işlem yapıldı.
Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı

Olay, saat 11.30 sıralarında Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı TRT Genel Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan kimi araçlar, bulvarı araç geçişine kapatıp, yüksek sesle müzik yayını yaptı. Bu sırada, konvoydakilerden F.A., tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı haber alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatan 06 YKL 73, 06 BHU 387, 06 BJ 1497, 06 BSH 737, 06 ZG 388 ve 06 CHM 601 plakalı otomobilleri tespit ederek yakaladı ve sürücülerine trafik kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı. Ayrıca, yüksek sesle müzik yayını yaparak oynayan ve havaya ateş eden F. A., resmi polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. F.A. yakalandığında üzerinde 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. havaya ateş ettiğini itiraf etti. F.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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