  • BIST 3.082,87
  • Altın 1029.15
  • Dolar 18.1603
  • Euro 18.1809
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Dün gece 95 kuruş zam gelen motorine yine zam

Dün gece yarısı 95 kuruş zamlanan motorine 26 Ağustos 2022'den (bu gece yarısından) itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geleceği bildirildi.
Dün gece 95 kuruş zam gelen motorine yine zam

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.

Motorine 2 haftada 5. kez zam geliyor

Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş zam geldi. Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.

Zamlı motorin fiyatları ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,85 TL'ye, Ankara'da 26,96 TL'ye, İzmir'de 26,98 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL, Ankara'da 21,28 TL, İzmir'de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak: Hedef 100 ton19 Ağustos 2022 Cuma 11:43
  • Dolar yükseldi: Motorine zam geliyor19 Ağustos 2022 Cuma 10:42
  • Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e indirdi18 Ağustos 2022 Perşembe 14:32
  • Benzine indirim, motorine zam17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:12
  • Bakan Nebati: Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ediyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:47
  • Bakan Nebati'den konut fiyatı açıklaması: Gerekeni yapıyoruz13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:31
  • Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor: Tarih açıklandı12 Ağustos 2022 Cuma 13:31
  • Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak12 Ağustos 2022 Cuma 12:32
  • Türkiye limanlarına 7 ayda 437 kruvaziyer yanaştı12 Ağustos 2022 Cuma 11:40
  • Bakan Nebati, teşvik belgeli yatırımlara vergi desteğinin 100 milyar liraya ulaşacağını açıkladı12 Ağustos 2022 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti