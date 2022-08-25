Dün gece 95 kuruş zam gelen motorine yine zam

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.
Motorine 2 haftada 5. kez zam geliyor
Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş zam geldi. Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.
Zamlı motorin fiyatları ne kadar olacak?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,85 TL'ye, Ankara'da 26,96 TL'ye, İzmir'de 26,98 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL, Ankara'da 21,28 TL, İzmir'de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.
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