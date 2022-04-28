Dünya Ehl-i Beyt Vakfı üyeleri iftarda bir araya geldi

DÜNYA Ehl-i Beyt Vakfı üyeleri, Eyüpsultan'daki vakıf binasında bir araya gelerek iftar yaptı.

DÜNYA Ehl-i Beyt Vakfı üyeleri, Eyüpsultan'da bulunan vakıf binasında bir araya gelerek iftar yaptı. Dernek Başkanı Fermani Altun'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa yüzlerce vakıf üyesi katıldı. Düzenlenen iftar programında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Program son olarak Bektaşileri Genel Temsilcisi Hüseyin Başar'ın okuduğu dua ile sona erdi.

Dernek Başkanı Fermani Altun, "Dünya Ehl-i Beyt Vakfı olarak bu sene 27'nci yılımızı doldurduk. Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından, peygamber efendimizin yolunda, tüm Ehl-i Beytin kucaklaştığı çok önemli günler geçirdik" dedi.(