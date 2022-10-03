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Dünya Göçebe Oyunları sona erdi

İznik’te 4 gündür devam eden Dünya Göçebe Oyunları’nda Türkiye 23 madalya ile birinci olurken, Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu.
Dünya Göçebe Oyunları sona erdi

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel sporların gününde kökpar-kökbörü, Kazak Güreşi, Tatar Güreşi, Pehlivan Güreşi ve Büyük Güreş müsabakaları yapıldı.

Yerli ve yabancı yüz binlerce katılımcının ziyaret ettiği etkinlik alanı yine tıklım tıklım doldu taştı.

29 Eylül'de başlayan ve 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde, sponsorlar için tören düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Zhamankulov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesi Başkanvekili Abdulhadi Turus ile sporcular katıldı.

Bir sonraki program Kazakistan'da

Kapanış töreninde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir sonraki oyunları düzenleyecek Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev'e içinde su bulunan çini ibrik verdi.

“Bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Sporun, sanatın, kültürün, gastronominin bir araya geldiği, göçebe kültürlerini yakından tanındığı bir ev sahipliği gerçekleştirdik. 102 ülkeden 3 bin 200 sporcunun müsabakalardaki maharetlerine şahitlik ettik. 14 farklı geleneksel branş ve 84 kategoride madalya mücadelelerini izledik.

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