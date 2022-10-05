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Dünya Kupası Kalkanı Harekatı tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK, 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilecek. Tezkerede, Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için taşıdığı öneme dikkat çekildi.
Dünya Kupası Kalkanı Harekatı tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Katar, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Organizasyona dünya genelinden 1 milyon kişinin üzerinde katılım bekleniyor.
Dünya Kupası Kalkanı Harekatı için oylama yapıldı

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı çerçevesinde görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

6 aylık görevlendirme kararı

Tezkereye ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı ve TSK'nın söz konusu ülkede 6 ay süreyle görevlendirilmesine onay verildi.

Spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği belirtildi.

Katar, Türkiye'den talepte bulundu

Tezkerede, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir." ifadesi kullanıldı.

AA'nın aktardığına göre, Katar hükümetinin, harekat kapsamında dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlar ile katkıda bulunmalarını talep ettiği, Türkiye'den de aynı kapsamda talepte bulunduğu belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na ülkemizin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın askeri unsurlarıyla katkıda bulunmaları söz konusu.
 

"Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin..."

2022 FIFA Dünya Kupası'nın dünya genelinde yoğun şekilde takip edilecek bir spor etkinliği olması, Katar ile sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ile siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda geliştirdiğimiz müstesna iş birliği, Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı önem muvacehesinde Katar hükümetinin söz konusu talebine olumlu yanıt verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir."
TSK unsurları, milli komuta altında bulunacak

Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilecek TSK unsurlarının, tüm görevlendirme süresince milli komuta altında bulunacağına işaret edilen tezkerede, harekat kapsamında TSK unsurlarınca icra edilebilecek faaliyetlerin de yine milli komuta dahilinde yapılacak değerlendirme suretiyle gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

 

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