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Dünya Kupası'nda altın madalyaya ulaşan Sıla ve Elçin, ilki başarmanın gururunu yaşıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finallerinde altın madalyaya alarak Türk cimnastiğinde Dünya Kupası'nda ilk madalyayı kazanan Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş, ilki başarmanın gururunu yaşıyor.
Dünya Kupası'nda altın madalyaya ulaşan Sıla ve Elçin, ilki başarmanın gururunu yaşıyor

2021 Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş, bu kez de Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Sena Elçin Karakaş'la madalyaya uzandı.

Sıla Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Bakü'de de kendileri adına ilkleri yaşadıklarını söyledi. Dünya Kupası'nın Bakü ayağında Sena Elçin Karakaş'la altın madalya kazandıklarını kaydeden milli cimnastikçi, şöyle konuştu:

"Tarihimize ilk defa altın madalya getirdik dünya kupasında. Ayrıca bizim büyüklerdeki ilk yarışmamız ve ilk dünya kupamızdı. İlk dünya kupamızda böyle bir madalyayı almak ayrıca bir gurur verdi bizim için. Bunun dışında erkek büyük takımımız da çok çok ufak bir puanla madalyayı kaçırdı. Bu da bizim için gurur verici bir şeydi."

Sıla Karakuş, bu başarıyı beklediklerini belirterek, "Şansımız gerçekten vardı, çalışmıştık, inanıyorduk. Son dakikaya kadar da inancımızı kaybetmedik. Çok çalıştık, bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra mayıs ayında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan Sıla, "Yine orada hem bireysel hem takım hem de senkron olarak madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

Sıla Karakuş'un antrenörü Aysun Yıldırım da Dünya Kupası'nda kendileri adına ilkleri yaşadıklarını vurgulayarak, "Çok başarılı bir organizasyon geçti. İnancımız doğrultusunda gösterdiğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık." şeklinde görüş belirtti.

Sena Elçin Karakaş: Gurur vericiydi
Sena Elçin Karakaş da Dünya Kupası'nın çok güzel geçtiğini anlatarak, "Bizim için ilklerin olduğu heyecanlı bir yarışmaydı. Gurur vericiydi." dedi.

Uzun zamandır bu organizasyon için çalıştıklarını aktaran Sena Elçin Karakaş, "Yani madalya da bekliyorduk, bunun için çalışmıştık." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçi, bu başarılarında Türkiye Cimnastik Federasyonunun katkılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, "En yakın hedefimiz mayısta olan Avrupa Şampiyonası'nda hem bireyselde, hem senkronda hem takımda madalya almak. Yine bir tarih yazmak." diye konuştu.

Sena Elçin Karakaş'ın antrenörü İlhan Karanlık ise Dünya Kupası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kızlar, elemelerden sonra finalde en iyisini yaparak altın madalyayı kazandı. Gurur vericiydi. Büyüklerde ilk defa altın madalya kazandık, bu büyük bir başarı. 2017'de yaş gruplarında dünya şampiyonluğumuz vardı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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