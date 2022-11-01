Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Dev organizasyonda forma giyecek en değerli 10 futbolcu belli oldu.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala futbolseverler turnuvada destedikleri takımlar haricinde beğendikleri futbolcuların performanslarını merak etmeye başladı. 2022 Dünya Kupası'nın en değerli 10 futbolcusu belli oldu.

İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın en değerli 10 futbolcusu:

10 - RODRI

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin tecrübeli orta sahası Rodri listede 10'uncu sırada kendisine yer buldu. 26 yaşındaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor. Rodri daha önce 34 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

9 - DUSAN VLAHOVIC

Juventus'un sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic turnuvadaki performansı merak edilen genç oyuncular arasında yer alıyor. 22 yaşındaki Sırp golcünün güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösteriliyor. Sırbistan Milli Takımı'nda 16 maçta şans bulan ve 8 kez rakip fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, turnuvanın en değerli 9'uncu futbolcusu konumunda.

8 - KEVIN DE BRUYNE

Manchester City'nin değişilmez ismi ve asist lideri Kevin de Bruyne, 85 milyon euroluk piyasa değeriyle turnuvanın en değerli 8'inci futbolcusu olarak gösteriliyor. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun liderliğinde ülkesinin FIFA 2022 Dünya Kupası'nda göstereceği performans merak konusu. Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Kevin de Bruyne ülkesinin formasıyla 25 gol atma sevinci yaşadı.

7 - BRUNO FERNANDES

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'dan sonra yeni lider olması beklenen Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki on numara Portekiz Milli Takımı formasıyla 48 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi. Bruno Fernandes, 2022 Dünya Kupası'nın en değerli 7'nci futbolcusu.

6 - PHIL FODEN

Manchester City'de Erling Haaland'ın insanlık dışı performansının gerisinde kalan Phil Foden'ın Dünya Kupası'nda göstereceği performans merak konusu. İran, ABD ve Galler'le aynı grupta yer alan İngiltere Milli Takımı'nın yıldızının güncel piyasa değeri 90 milyon euro. Phil Foden bu sezon inanılmaz bir performans gösterse de İngiltere Milli Takımı'nda sadece 2 kez gol atabildi.

5 - PEDRI

İspanya'nın altın çocuğu Pedri turnuvanın en değerli 5'inci futbolcusu konumunda. 19 yaşındaki genç yıldızın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya Milli Takımı'nda 14 maçta şans bulan Pedri henüz gol atma başarısı gösteremedi.

4 - HARRY KANE

İngiltere'de bazı taraftarların Tottenham performansıyla hayran olduğu ancak milli formayla eleştirdiği Harry Kane turnuvanın en değerli 4'üncü futbolcusu olarak gösteriliyor. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro. Harry Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla 51 kez rakip fileleri havalandırdı.

3 - JUDE BELLINGHAM

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak ifade ediliyor. Real Madrid gibi devleri peşine takan İngiliz orta sahanın ilk Dünya Kupası heyecanında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. 17 kez milli olan Jude Bellingham turnuvanın en değerli 3'üncü futbolcusu konumunda.

2 - VINICIUS JUNIOR

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın en değerli 10 futbolcusu arasında Avrupa dışından giren tek isim Vinicius Junior oldu. Güney Amerika'nın devi Brezilya'nın 22 yaşındaki yıldızının güncel piyasa değeri 120 milyon euro olarak gösteriliyor. Real Madrid'in yıldızı turnuvanın en değerli 2'nci futbolcusu konumunda. Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 1 kez fileleri havalandırabildi.

1 - KYLIAN MBAPPE

Paris Saint Germain'in kriz adamı Kylian Mbappe turnuvanın en merak edilen oyuncusu olmasının yanı sıra en değerli futbolcu unvanını da taşıyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu genç yaşına rağmen Dünya Kupası'nı bir kez kazandı ve Fransa Milli Takımı taraftarları Kylian Mbappe'den yine kupa bekliyor. 160 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip 23 yaşındaki oyuncu, Fransa Milli Takımı formasıyla 28 kez rakip fileleri havalandırdı.