İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın en değerli 10 futbolcusu:

10 - RODRI

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin tecrübeli orta sahası Rodri listede 10'uncu sırada kendisine yer buldu. 26 yaşındaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor. Rodri daha önce 34 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi.