Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu
İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın en değerli 10 futbolcusu:
10 - RODRI
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin tecrübeli orta sahası Rodri listede 10'uncu sırada kendisine yer buldu. 26 yaşındaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor. Rodri daha önce 34 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi.
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Dev organizasyonda forma giyecek en değerli 10 futbolcu belli oldu.
01 Kasım 2022 Salı 14:08
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