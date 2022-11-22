Dünya Kupası'nda Messi'li Arjantin'e ilk şok

Dünya Kupası'nda Arjantin Suudi'ler karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı

Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Beklenmedik sonuçlanan maç 2-1 Suudi Arabistan'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin ilk mağlubiyetini aldı.

Maçtaki ilk golü Arjantin Milli Takımı'ndan Messi penaltıdan 10. dakikada attı.

Suudi Arabistan Milli Takımı ikinci yarının başında Salih eş-Şehri'nin 48. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı.

Beraberliğin hemen ardından Suudi Arabistan Salim ed-Devseri'nin 53. dakikada attığı golle Arjantin karşısında öne geçti.

Çekişmeli geçen maç 2-1 Suudi Arabistan'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

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