Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mohtashami, bu yıl kasıma kadar dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, "İnsan nüfusu son birkaç on yılda çok hızlı büyüdü." dedi.