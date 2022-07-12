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Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak

Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mohtashami, bu yıl kasıma kadar dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, "İnsan nüfusu son birkaç on yılda çok hızlı büyüdü." dedi.
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