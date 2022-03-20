  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mikdat Sevler, yarı finale kaldı

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre engellide Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Mikdat Sevler, yarı finale yükseldi.
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mikdat Sevler, yarı finale kaldı

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen şampiyonanın son gününde Mikdat Sevler, 60 metre engelli elemelerinde yarıştı.

Üçüncü eleme serisinde bir numaralı kulvarda yarışan Mikdat, 7.70 koşarak kendisine ait Türkiye büyükler rekorunu saniyenin yüzde biri farkla geliştirdi.

Seriyi dördüncü tamamlayan Mikdat, eleme serilerinde ilk üçün dışında kalan en hızlı atletler arasına girerek adını yarı finale yazdırdı.

24 yaşındaki milli atlet Mikdat Sevler, yarı final mücadelesine bugün saat 19.05’te çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu20 Mart 2022 Pazar 10:40
  • Futbolda milli mesai başlıyor20 Mart 2022 Pazar 10:11
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu20 Mart 2022 Pazar 10:10
  • Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda19 Mart 2022 Cumartesi 18:33
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi19 Mart 2022 Cumartesi 16:35
  • Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak19 Mart 2022 Cumartesi 16:30
  • Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak19 Mart 2022 Cumartesi 11:34
  • UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Merih Demiral19 Mart 2022 Cumartesi 10:45
  • A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı19 Mart 2022 Cumartesi 10:15
  • Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı19 Mart 2022 Cumartesi 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti