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Dünya şampiyonu kick boksçu kardeşiyle şampiyonalara hazırlanıyor

Dünya şampiyonu Fatma Nursev Akaltun, kardeşi Muhittin Akaltun ile antrenmanlarda ter döküyor.
Dünya şampiyonu kick boksçu kardeşiyle şampiyonalara hazırlanıyor

Kick boksta dünya şampiyonu olan 17 yaşındaki Fatma Nursev Akaltun, 15 yaşındaki kardeşi Muhittin Akaltun ile yeni başarılar elde edebilmek için birlikte çalışıyor.

Kick Boks Milli Takımı antrenörü olan babası Murat Akaltun'un yönlendirmesiyle 8 yıl önce spora başlayan Fatma Nursev, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok sayıda derece elde etti. Geçen yıl Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda genç kızlar kategorisinde altın madalya kazanan Fatma Nursev, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ikinci kez altın madalya kazandı.

Ablasının yolundan giden ve 4 yıl önce spora başlayan Muhittin Akaltun da katıldığı Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 81 kilogramda şampiyon oldu. Müsabakalara birlikte hazırlanan Akaltun kardeşler, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar hedefliyor.

Haliliye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor yaşamına devam eden Fatma Nursev Akaltun, AA muhabirine, 8 yıldır yaptığı bu sporu çok sevdiğini, kentte kick boksta tek dünya şampiyonu kadın olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Kendisini örnek alan kardeşinin de kick boksta başarılı olduğunu dile getiren Akaltun, "Dünya Kupası'nda altın aldı ve bizi gururlandırdı. Kendisiyle birlikte çalışıyorum. Kardeşim de benim seviyeme geldiği zamana rakip olmaya başladık. Çoğu zaman ringde birbirimize rakip oluyoruz. Bazen antrenörlük bazen de ablalık yapıyorum. Hedefimiz düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

"Onu bir türlü yenemediğim için spora başladım"
Muhittin Akaltun da 4 yıl önce ablasının kavga ettiklerinde kendisini dövmesi üzerine kick boksa başladığını söyledi.

Ablasının spor yaptığı için kendisinden daha güçlü olduğunu ifade eden Akaltun, "Onu bir türlü yenemediğim için spora başladım. Ondan daha fazla çalışmaya başladım. Ablam haftada 3 gün çalışırken ben 4 gün salona gelerek çalışmaya başladım. Şükürler olsun şu an da ikimiz de iyiyiz. Ablam ikinci kez şampiyon oldu. Ben de onu örnek alıyorum. İstanbul'da düzenlenen müsabakada altın madalya kazandım. Ablamla birlikte hazırlanıyoruz. Bir birimize yardımcı oluyoruz. Çok disiplinli çalışıyoruz. Kardeşte olsa antrenmanlarda birbirimizi rakip görüyoruz." dedi.

Kick Boks Antrenörü Serhat Akagündüz ise Şanlıurfa'da sporcuların ve sporun gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kick boksun çok emek ve disiplin isteyen bir spor olduğunu dile getiren Akagündüz, bu branşta çok sayıda sporcu yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

İki sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını belirten Akagündüz, "15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen dünya kupasında Şanlıurfalı sporcularımız 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bu gerçekten çok gurur verici bir olay. Bölgede spor alanında yüksek bir potansiyel mevcut. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk sporuna en iyi şekilde hizmet yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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