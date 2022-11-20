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Dünya şampiyonu kick boksçu Muhammet Taşkin, kariyerini zirvede sürdürmeyi istiyor

İtalya'daki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen 18 yaşındaki milli sporcu Muhammet Taşkin, başarısını büyükler kategorisine taşıma hedefiyle çalışıyor.
Dünya şampiyonu kick boksçu Muhammet Taşkin, kariyerini zirvede sürdürmeyi istiyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 7 yıl önce antrenman yapan arkadaşını izlemek için gittiği spor salonunda kick boksa başlayan Muhammet, iki Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası derecelerin ardından hayal ettiği dünya şampiyonluğuna da kavuştu.

İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim'de düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda "low kick" branşında altın madalya kazanan genç sporcu, kariyerine yeni başarılar eklemek için çalışmalarına başladı.

"SPORA KENDİMİ SAVUNMAYI ÖĞRENMEK İÇİN BAŞLAMIŞTIM"

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Muhammet Taşkin, AA muhabirine, 11 yaşında başladığı kick boksun hayatını değiştirdiğini söyledi.

Arkadaşının antrenmanlarını izleyerek bu spora başladığını belirten Muhammet, "İçimde spor yapma hevesi vardı, başarılı olacağımı da düşünüyordum. Kick boks kısmet oldu. Kavga etmeyi sevmem ama kick boks çok güzel bir spor." diye konuştu.

Muhammet, dünya şampiyonluğunun motivasyonunu arttırdığını vurgulayarak, "Bayrağımızı dalgalandırdım, ülkemize şampiyonluk getirdim. Çok güzel bir duyguydu. Bu spora kendimi savunmayı öğrenmek için başlamıştım. Dünya şampiyonu olmayı hiç hayal etmemiştim. Oralara gitmek zor ama ben de çok çalıştım, zor zamanlardan geçtim ve şampiyonluğu hak ettim. Annem ve babam şampiyon olduğumu görünce sevinçten ağlamışlar." ifadelerini kullandı.

Şampiyon unvanını korumak için yoğun çalıştığını dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl büyükler kategorisinde yarışacağım organizasyonlarda da inşallah Avrupa ve dünya şampiyonu olacağım. Bunu başarabilirsem olimpiyatlara katılmayı hedefleyeceğim. Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum çünkü ülkeme altın madalyayla döneceğime eminim."

ANTRENÖR KANDEMİR: "İNŞALLAH OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLACAK"

Antrenör Nasır Kandemir, Muhammet'in genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attığını aktardı.

Sporcusunun, 2023'ten itibaren büyükler kategorisinde de adından söz ettireceğine inandığını belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Muhammet, dünya şampiyonu olarak hem bizi hem de ülkemizi gururlandırdı, onurlandırdı. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz, daha yolun başındayız. Muhammet genç bir sporcu, gelecek yıl da inşallah büyüklerde yarışacak. Kick boks da adım adım olimpiyatlara doğru gidiyor. Sporcumuz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için kota alıp, orada şampiyon olacak yetenek ve başarıya sahip."

Kaynak: Haber Kaynağı
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