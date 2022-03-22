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'Dünya Su Günü'nde Büyük Menderes'teki kirliliğe dikkat çektiler

DENİZLİ'de, 'Dünya Su Günü' nedeniyle bir araya gelen Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekti.
'Dünya Su Günü'nde Büyük Menderes'teki kirliliğe dikkat çektiler

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, 'Dünya Su Günü'nde Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde, Büyük Menderes Nehri'yle birleşen Çürüksu Çayı kenarında toplandı. Nehre dökülen çaya karışan fabrika atıklarının kirliliğe neden olduğu belirtildi. Çevreciler, suyun renginin değiştiği noktada kirliliğe tepki gösterdi.

Büyük Menderes Nehri İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca, Büyük Menderes ve kollarının on bin yıldır çeşitli medeniyetlere, topraklara can verdiğini, kirlilikten dolayı artık can veremez hale geldiğini belirtip, "Büyük Menderes Nehri yüzde 65 tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 15'i bu havzada yapılmaktadır ve 3 milyonu aşan nüfus yaşamaktadır. Havzamız Türkiye su ortalamasının altında su varlığına sahiptir. Türkiye'nin en kirli 3'üncü nehri ve tarımsal sulama özelliğini kaybeden 4'üncü derece kirli suyudur. Büyük Menderes bugün can çekişiyor. Büyük Menderes ölürse Ege ölür. Kırsaldan göçler başlar" dedi.

Denizli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici de Büyük Menderes'teki kirlilikten en fazla etkilenen alanın tarım olduğunu söyledi. Gemici, "Nehrin başlangıç noktasındayız. Su iki renk akıyor. Temiz akan Çürüksu Çayı yıllardır doğaya bereket veren kaynak ama diğeri ise atıklardan kaynaklanan kirli su burada temiz suyla birleşiyor. Kokudan çayın yanına yaklaşmak mümkün değil. Bu 500 kilometre giderek Ege Denizi'ne akıyor. Denize ulaşana kadar pek çok sulak tarım alanlarına verdiği zararı sizler düşünün. İçindeki ağır metaller topraklarımıza zarar veriyor. Defalarca yetkili kurumlara kirliliği bildirdik, bu kirliliğin bir an önce durdurulması gerekiyor" diye konuştu.

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