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Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin bugün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkması birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından memnuniyetle karşılandı.
Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'ndeki konuşmasında, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Razoni isimli geminin limandan ayrıldığı anın görüntülerine de yer verdiği Twitter paylaşımında, "Ukrayna tahılını taşıyan gemi, şubat ayının sonundan bu yana ilk kez Odessa'dan, Karadeniz limanından resmen ayrıldı. Bu ilerlemedir. Bu umuttur. Böyle devam edelim." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında, "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek, "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." dedi.


Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve BM arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılırken, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." denildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, "İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığının Twitter'dan yayımladığı açıklamada, BM ve Türkiye'ye "ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için" teşekkür edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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