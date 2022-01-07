  • BIST 2.026,73
  • Altın 790.29211
  • Dolar 13.8301
  • Euro 15.6473
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Dünyaca ünlü Baksı Müzesi beyaza büründü

Bayburt'un Bayraktar köyünde, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünlenen Baksı Müzesi ve çevresi, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturuyor.
Dünyaca ünlü Baksı Müzesi beyaza büründü

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyü yakınına ve Çoruh Vadisi'ne hakim tepenin üzerine kurduğu Baksı Müzesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, müzenin tepedeki konumunun en çok kar yağışıyla ortaya çıktığını anlatarak, şunları belirtti:

"Bizim çatılardan kar çok erken kayıyor. Keşke o kaymasa da bütün onu da beyaza dönüştürse yeni bir heykel olacak diye düşünüyorum. Onun için de karla bizim ilişkimiz çok güzel bir ilişkidir. Ve karla birlikte Çoruh Nehri'ni de hesaba katmanız lazım. Çoruh bir süre bir dragon gibi donar. Suyun akışı ve karın sürtünmesiyle yeni haleler oluştururlar. Orada her şey kendi karakterince yeni bir elbise giyiyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular07 Ocak 2022 Cuma 12:47
  • Banyoda gaz sıkışması nedeniyle patlama; duvar yıkıldı, 3 kişi yaralandı07 Ocak 2022 Cuma 12:46
  • 'Banka yöneticileri FETÖ'cü, operasyon yapacağız' diyerek dolandırdılar07 Ocak 2022 Cuma 12:45
  • Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı07 Ocak 2022 Cuma 12:45
  • Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış07 Ocak 2022 Cuma 12:44
  • Selin vurduğu Bozkurt'ta yeni konutların inşasına başlandı07 Ocak 2022 Cuma 12:35
  • Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı yarın açılıyor07 Ocak 2022 Cuma 12:34
  • Yunus Emre Enstitüsünden Suriye’deki tıp öğrencilerine Türkçe sertifikası07 Ocak 2022 Cuma 12:18
  • Kazakistan lideri: Orduya, uyarmadan ateş açıp öldürün emri verdim07 Ocak 2022 Cuma 12:16
  • Bakan Dönmez açıkladı: 71 kat arttı07 Ocak 2022 Cuma 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti