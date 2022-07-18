  • BIST 2.439,42
  • Altın 969.78
  • Dolar 17.4969
  • Euro 17.7614
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Dünyada Kovid-19 vakaları 5 haftadır yükselişte

Dünyada Kovid-19 vakalarının son 5 haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi.
Dünyada Kovid-19 vakaları 5 haftadır yükselişte

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Kovid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.

Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.

Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.

Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.

Dünyada giderek yaygınlaşan BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının daha bulaşıcı olması ve hızlı yayılmasının yanı sıra aşıların ve hastalığı geçirmenin sağladığı bağışıklığa direnç gösterdiği biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının ülkedeki vakaların yüzde 80'ininden fazlasını oluşturduğunu bildirmişti.

Eğilimin sürmesi halinde, güz aylarında dünya çapında yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının "küresel acil durum" olarak nitelendirilmeye devam edileceğini bildirmişti.

Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5'in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Virüs kontrollerindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor." uyarısında bulunmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi KKKA hastalığından tedavi altında28 Haziran 2022 Salı 19:32
  • Ankara’da onkoloji sempozyumu 22 Haziran 2022 Çarşamba 05:54
  • Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu16 Haziran 2022 Perşembe 23:40
  • Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti16 Haziran 2022 Perşembe 13:07
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı14 Haziran 2022 Salı 10:26
  • Haftalık COVID-19 verileri açıklandı14 Haziran 2022 Salı 09:33
  • Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor12 Haziran 2022 Pazar 12:37
  • Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi11 Haziran 2022 Cumartesi 10:16
  • Polonya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü10 Haziran 2022 Cuma 14:45
  • Koca'dan kritik 'Maymun Çiçeği' virüsü açıklaması!07 Haziran 2022 Salı 12:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti