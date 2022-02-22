  • BIST 1.993,68
  • Altın 843.066
  • Dolar 13.7093
  • Euro 15.4874
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı. İstanbul dünyanın en yoğun beşinci, Avrupa’nın ise en yoğun ikinci trafiğine sahip şehri oldu. Araştırma 57 ülkede 416 şehri kapsadı.
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı

Uluslararası navigasyon şirketi Tomtom’un, Trafik Endeksi verilerinden elde edilen bilgilere göre dünyada birçok şehrin trafik yoğunluğu haritası belirlendi. Dünyada trafik yoğunluğu en yüksek şehir Rusya’nın başkenti Moskova oldu. Hindistan’dan Mumbai ikinci en yüksek yoğunluğa sahip olurken, Bogata (Kolombiya), Manila (Filipinler), İstanbul (Türkiye) sırasıyla yoğunluğu en fazla olan şehirler oldu. Avrupa’daki yoğunluk sıralamasında ise Moskova yine zirvede yer alırken, İstanbul İkinci, Kiev üçüncü, Novosibirk dördüncü ve Odessa beşinci sırada yer aldı.

CUMA 18.00’E DİKKAT

Araştırmada paylaşılan veriler, A noktasından B noktasına trafik olmayan şartlarda gidilen sürenin yoğun trafikte ortalama ne kadar süre arttığını gösteriyor. İstanbul’da normal şartlarda 30 dakikada kat edilen bir mesafe trafik olduğu zaman yüzde 51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor. İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saat ise Cuma 18.00 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KAZA HABERLERİ YANSIDI

Ajans Press’in gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasına göre, medyanın trafiği konuşma oranları da belli oldu. Trafik başlığı altında son bir yıl içerisinde gazete, dergi ve haber sitelerine 2 milyon 594 bin haber yansıdı. Trafik haberleri içerisinde en çok kazalarla alakalı haberler yansıma bulurken trafik yoğunluğu başlığı altında çıkan haberler toplam haberlerin yüzde 18’ine tekabül etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'den ilk açıklama: Putin'den Rus birliklerine 'Ukrayna'ya girin' talimatı22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • "QR Kod" şebekesine baskın!22 Şubat 2022 Salı 09:39
  • Çin'den ABD'ye çok sert uyarı22 Şubat 2022 Salı 09:38
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 25 ilde 76 gözaltı kararı22 Şubat 2022 Salı 09:38
  • Kazakistan, 'Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını' duyurdu22 Şubat 2022 Salı 09:37
  • Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı22 Şubat 2022 Salı 09:36
  • Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya'nın Ukrayna'dan 'koşulsuz' geri çekilmesini istedi22 Şubat 2022 Salı 09:35
  • BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya 'masaya dön' çağrısı22 Şubat 2022 Salı 09:35
  • BM: Ukrayna-Rusya arasındaki büyük çatışma riski önlenmelidir22 Şubat 2022 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti