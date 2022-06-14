  • BIST 2.510,14
  • Altın 1012.659
  • Dolar 17.2035
  • Euro 17.984
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Dünya'da yapabilen ülke sayısı çok az! Turksat 5B bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program ile görevine başlayacak Turksat 5B uydusu ile veri kapasitemiz 15 kat artacak, Ayrıca internetin ulaşmadığı yer kalmayacak.
Dünya'da yapabilen ülke sayısı çok az! Turksat 5B bugün açılıyor

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turksat 5B'nin tüm testlerden başarıyla geçerek aktif edilmeye hazır olduğunu söylemişti. Bugün hizmete alınacak uydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile görevine başlayacak.

Yolculuğuna 19 Aralık 2021'de başlayacan Turksat 5B, Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile çevre ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanına sahip.

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletme kapasitemiz 15 kat artacak. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" diyerek Turksat 5B'nin öneminden bahsetmişti. Ayrıca uydu interneti sayesinde ordumuzun özellikle sınır ötesi operasyonlarda internet erişimi mümkün olacak. 

Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimi de tüm hızıyla devam ediyor. Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Şu anda da kendi uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasındayız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon14 Haziran 2022 Salı 09:26
  • Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı14 Haziran 2022 Salı 09:21
  • Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de14 Haziran 2022 Salı 09:21
  • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak14 Haziran 2022 Salı 09:20
  • Dünya'da yapabilen ülke sayısı çok az! Turksat 5B bugün açılıyor14 Haziran 2022 Salı 09:20
  • Meclis Başkanı Şentop: Polise saldıran vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı14 Haziran 2022 Salı 09:19
  • 29 ilde FETÖ'ye sınav operasyonu14 Haziran 2022 Salı 09:18
  • Ankara merkezli 9, İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu14 Haziran 2022 Salı 09:18
  • Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır13 Haziran 2022 Pazartesi 20:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı yediririz13 Haziran 2022 Pazartesi 19:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti