Dünya'da yapabilen ülke sayısı çok az! Turksat 5B bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program ile görevine başlayacak Turksat 5B uydusu ile veri kapasitemiz 15 kat artacak, Ayrıca internetin ulaşmadığı yer kalmayacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turksat 5B'nin tüm testlerden başarıyla geçerek aktif edilmeye hazır olduğunu söylemişti. Bugün hizmete alınacak uydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile görevine başlayacak.

Yolculuğuna 19 Aralık 2021'de başlayacan Turksat 5B, Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile çevre ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanına sahip.

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletme kapasitemiz 15 kat artacak. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" diyerek Turksat 5B'nin öneminden bahsetmişti. Ayrıca uydu interneti sayesinde ordumuzun özellikle sınır ötesi operasyonlarda internet erişimi mümkün olacak.

Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimi de tüm hızıyla devam ediyor. Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Şu anda da kendi uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasındayız.