Dünyanın en soğuk kenti eksi 60 dereceyi gördü!

Dünyanın en soğuk kenti olarak bilinen Oymyakon kentinde hava sıcaklığı eksi 60’ı kadar düştü.

Sibirya sınırlarında bulunan Oymyakon kenti, dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Oymyakon’da termometreler eksi 60 dereceyi gösterdi. Bölgede soğuk hava yaşam şartlarını da etkiliyor.

Bölgede yerli bir at ırkı olan Yakut atlarının aşırı soğuklardan dolayı üzerinde beyaz bir tabaka oluştuğu görüldü.

Oymyakon sakinleri genellikle sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü temmuz ayını heyecanla bekliyor.

Bölgede, 1973 yılında eksi 65 dereceye kadar düşen sıcaklık ile soğukluk rekoru kırıldı.