  • BIST 2.027,14
  • Altın 828.037
  • Dolar 13.6125
  • Euro 15.4779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan Sultan Kösen'e olumlu cevap

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre 'dünyanın en uzun kadını' olan Rumeysa Gelgi (25), kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' Sultan Kösen'e (40) olumlu cevap verdi.
Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan Sultan Kösen'e olumlu cevap

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'weaver sendromu' nedeniyle boyu hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile 'dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ikinci kez rekor kırdı. Gelgi, 2021'de yaş limitini artırarak 2 metre 15 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanına sahip oldu.

'ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM'

Guinness Rekorlar Kitabı'nda iki farklı rekorla yer alan Rumeysa Gelgi, geçen hafta kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' olan Sultan Kösen'e olumlu cevap verdi.

Mardin'de yaşamını sürdüren Sultan Kösen ile çalışmak istediğini belirten Gelgi, "Kendisine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum. Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" diye konuştu.

'TEK BAŞIMA HALLETMEM ÇOK GÜÇ'

Bugüne kadar yurt dışına çıkmadığını belirten Rumeysa Gelgi, omurgasında bulunan platin nedeniyle oturma güçlüğü yaşadığını söyledi. Her yere oturamadığını da anlatan Gelgi, "Benim uçak ile yurt dışına çıkabilmemin tek seçeneği; bir sedye üzerinde seyahat etmek. Maalesef bu da oldukça külfetli bir opsiyon. Bu sebeple şartlar yerine getirildiğinde elbette isterim" dedi.

En büyük hayallerinden birinin yurt dışına çıkmak olduğunu aktaran Gelgi, "Hem görmek, gezmek hem de kendi unvanımı temsil etmek amacıyla yurt dışına çıkmak; en büyük hayallerimden biri. Dediğim gibi özel durumum nedeniyle özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor çünkü bağımsız olarak tek başıma halletmem çok güç. Sultan beyin sözleri için açıkçası çok mutlu oldum. Elbette dediğim gibi davet olursa ve uygun bir ortam oluşursa ben de kendisiyle yüz yüze tanışmayı çok isterim" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı16 Şubat 2022 Çarşamba 16:38
  • Antalya'da oltaya takılan dev köpek balığı kamerada16 Şubat 2022 Çarşamba 16:36
  • Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu15 Şubat 2022 Salı 22:34
  • Ağaç kesimi sırasında mezarların zarar gördüğü iddiası15 Şubat 2022 Salı 18:15
  • Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 yaşındaki ikizler, yaşamını yitirdi15 Şubat 2022 Salı 17:19
  • Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı15 Şubat 2022 Salı 17:18
  • Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması15 Şubat 2022 Salı 10:46
  • 20 günlük 'Kahve' isimli kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar15 Şubat 2022 Salı 10:03
  • Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı13 Şubat 2022 Pazar 22:34
  • Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı13 Şubat 2022 Pazar 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti