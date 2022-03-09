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Dünyanın gözü Antalya'da

Dünya, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını bekliyor.
Dünyanın gözü Antalya'da

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.

Toplantının, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.


Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek ADF kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.

8. İstanbul Ara Buluculuk Konferansı
Antalya'da yarın, üçlü toplantının yanı sıra 8. İstanbul Ara Buluculuk Konferansı da gerçekleştirilecek.

2012'den bu yana düzenlenen konferansa; liderler, siyasetçiler, diplomatlar, uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere 200'ün üzerinde kişi katılacak.

Türkiye, "Değişen Barış Ortamında Ara Buluculuk Mercek Altında" başlığıyla gerçekleştirilecek konferansla teori ile pratiği birleştirerek ara buluculuğa yönelik küresel farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Diplomasinin nabzı Antalya Diplomasi Forumu'nda atacak
Geçen yıl ilki "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen ADF'nin bu yılki teması; "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" olarak belirlendi.

Bu yıl da dünyanın dört bir yanından siyasetçi, önde gelen akademisyen, düşünür, kanaat önderi, diplomat ve iş insanları bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla Antalya'da ele alacak.

Sorunlara çözüm önerileri getirilen, bölgenin ve dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikir ve eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillenmesine uygun bir platform sunan ADF'de bu yıl da devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası platformların liderleri yer alacak.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, gözler ADF marjında Türkiye, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının katılımıyla üçlü formatta düzenlenecek toplantıya çevrildi.

Bunun yanı sıra NATO ve AB'den de önemli katılımcılar Antalya'da olacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Genel Sekreteri Marija Buric, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel ve BM Somali Özel Temsilcisi James Swan ADF'ye katılan isimler arasında.

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığının 3 üyesi de Antalya Diplomasi Forumu'nda olacak.

Avrupa'dan aralarında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn gibi birçok dışişleri bakanının katılacağı ADF'de, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de yer alacak.

Bunun yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki de katılımını teyit eden önemli isimler arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımcılara hitabıyla başlayacak ADF'de, "Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti, Çalkantılı bir çağda liderlik ve diplomasi, barış ve refaha uzanan bölgesel ve küresel yollar" başlıklarıyla 3 ayrı liderler paneli düzenlenecek.

Forumda yer alacak 30'u aşkın panel arasında "Orta Doğu’da ortak bir zemin arayışı, Afrika için bir kalkınma vizyonu ve Asya-Pasifik'te iş birliği ve rekabet" gibi oturumlar da var.

Kaynak: Haber Kaynağı
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