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Dünyanın gözü Türkiye'de! Kuleba ve Lavrov saat 11'de yüz yüze gelecek

Bugün tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları ilk kez yüz yüze görüşecek. 3'lü zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
Dünyanın gözü Türkiye'de! Kuleba ve Lavrov saat 11'de yüz yüze gelecek

Türkiye ve dünya için tarihi bir gün yaşanacak. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşecek. 3'lü zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi. 

Kuleba, görüşmeyle ilgili, "Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" demişti.

LAVROV DA ANTALYA'DA 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'ya ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuleba arasındaki görüşmeye ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelineceği açıklaması yapıldı.

ÖNCE BİREBİR GÖRÜŞME, ARDINDAN 3'LÜ ZİRVE

Rusya ve Ukraynalı bakanlar, Türkiye'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. Toplantı saat 11.00'de başlayacak. 

Toplantıdan önce, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iki bakanla ayrı ayrı görüşeceği belirtiliyor. 

İki bakanın birlikte fotoğraf çektirmekten uzak durmak istediği biliniyor. Öte yandan, zirveden sonra açıklamaların da ayrı basın toplantılarında yapılacağı öngörülüyor. 

TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR

Uluslararası basın toplantıyı takip etmek için Antalya'ya akın etti.

Tüm dünya, Türkiye'deki görüşmeden çıkacak olumlu bir sonucu bekliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın taleplerini açıklamıştı. Peskov'un duyurduğu maddeler şöyle:

Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi,
Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması,
Donetsk ile Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması.

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