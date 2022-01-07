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'Dur' ihtarına uymadı; şarampole devrildi; 3 yaralı

ZONGULDAK'ta, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, yaklaşık 25 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.
'Dur' ihtarına uymadı; şarampole devrildi; 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Batuhan D. (23) yönetimindeki 68 AN 359 plakalı otomobil, Kilimli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için takip başlattı. Kent merkezinde de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren Batuhan D., Mithatpaşa Mahallesi'nden de geçerek Zonguldak-Ankara Karayolu'na çıktı. Trafiği tehlikeye sokan Batuhan D., ters şeride girerek Köroğlu köyü yoluna girdi. Polislerin takibini sürdürdüğü otomobil, sisli yolda bir süre sonra şarampole devrildi. 

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİLER 

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Batuhan D., yara almadan kurtulurken araçtaki G.D. (17), E.B. (15), E.C. (16) hafif yaralandı. 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolleri sonrası hastaneye gitmek istemedi. Polis ekiplerinin ikna etmesinin ardından 3 kişi ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Batuhan D.'nin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi. Batuhan D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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