Dur ihtarına uymayarak bekçiyi şehit eden sanığa 18 yıl 10 ay hapis

Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayarak çarptığı bekçilerden Kansu Turan'ı (28) şehit eden, Kadir Aykutlu'yu (32) ise yaralayan sanık Önder Çınar'a (38), 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turana çarptı. Kaza sonrasında Kansu Turan şehit olurken, bekçi Kadir Aykutlu da yaralandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Önder Çınar, vicdan azabı çektiğini söyledi.

"CİNAYET DEĞİL, KAZA"

Böyle bir kaza nedeniyle yargılandığı için acı çektiğini ifade eden Önder Çınar, "Bu yaşadıklarım bana ağır geliyor. 11 aydır cezaevinde vicdan azabı çekiyorum. Vefat eden kişi için her şeyi yapmaya hazırım. Yıllardır esnaflık yapıyorum, evlilik aşamasındayken bu kaza başıma geldi. Cinayet olarak değerlendiriyor ama böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Kasıtlı olarak aracıyla çarptığı suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Çınar "Vatanını ülkesini seven biri olarak emniyet güçlerine ne kastım olabilir. Yol çok karanlıktı kimseyi görmedim. Sonucun böyle olacağını bilseydim o yoldan geçmezdim. Böyle bir kaza olduğu için çok pişmanım. Kazadan sonra da gördüğüm muamele bellidir. Temiz bir insanım. Benim bakmakla yükümlü olduğum yaşlı bir annem ve babam var. Yerim yurdum bellidir. Benim kaçmak gibi bir niyetim olmamıştır. Tahliyemi talep ediyorum. Ben böyle bir kaza sonucunda yasaların vereceği cezaya razıyım. Türk adaletine inanıyorum" diye konuştu.

"BU YAZ EVLENECEKTİ"

Şehit Bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan, "Benim oğlum toprakta yatıyor. Benim çocuğum da bu yaz evlenecekti. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olayda yaralanan bekçi Kadir Aykutlu ise, sanığın aracı kasten aracı üzerlerine sürdüğünü belirterek "Yalanlara başvuruyor. Olay yerinde durmadı, virajı alamadı ve kaza yaptı. Bizim için durmadı, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istiyorum" dedi.

Turan ailesinin avukatı, sanığın sokağa çıkma kısıtlamalarında alkol alarak sokağa çıktığını ve polis ihtarında durmadığını belirterek, eylemlerini bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğini belirtti.

MAHKEME TAKDİRİ İNDİRİM UYGULADI

Mahkeme heyeti duruşma sonunda kararını açıkladı. Sanık Önder Çınar'ın şehit bekçi Kansu Turan'a yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın suçu 'Olası kast' altında işlediğine karar verilerek, verilen ceza 22 yıla düşürüldü. Heyet cezada takdir indirimi de uygulayarak, sanık Çınar'a 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bekçi Kadir Aykutlu'ya yönelik 'Olası kasıtla yaralama' suçundan da takdiri indirimi uygulayan mahkeme, 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Çınar hakkında toplamda 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.