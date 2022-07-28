"Dur" ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sanığın cezası onandı

Başkentte "dur" ihtarına uymayarak, polis memuru Mevlüt Metin'e çarpıp şehit eden sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara'da otomobille 3 kişiyi yaraladıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasını onadı.

Daire, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Aralık 2020'de karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Kararda, polis memuru Mevlüt Metin'in hayatını kaybetmesine ilişkin sanığına verilen cezada, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanık hakkında ceza indirimi yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünün yerinde olduğuna işaret edildi.

Ayrıca olay tarihinde Nesibe Çiçek, Ali Yavuz ve Zeynep Yüksel'i de yaraladığı için sanığına verilen 30 yıl 6 ay hapis cezası ise "suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü" gerekçesiyle bozuldu.

Kararda, yerel mahkemenin bu kişilere yönelik eylemi, "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak tayin ettiği, ancak daha önce tanımadığı insanları "sebepsiz yere" ve "sırf öldürmek için" hareket eden sanığın, "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Bu suç yönünde, yeniden yargılama yapılması için dosya yerel mahkemeye gönderildi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre, sanık Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı otomobille seyrederken Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarptıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı bölgesinde Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu.

Sanık Kalaycı, uyarıya rağmen yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracını sürerek, ölümüne neden oldu. Bu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yargılama sonunda Ankara 33. Ceza Mahkemesi, sanık Kalaycı'yı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.