  • BIST 4.918,31
  • Altın 1050.663
  • Dolar 18.6316
  • Euro 19.3282
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobillle kaçan şüpheliler ile çıkan silahlı çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlardan 1'i öldü, 3'ü ise yakalandı.
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Büro Amirliği görevlileri, dün gece geç saatlerde yasa dışı silah ticareti yapılacağı ihbarı üzerine 42 AEG 77 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalıştı.

Polis, Manavgat Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta, otomobile arkadan ekip aracıyla çarparak durdurdu. Otomobilden inen şüpheliler, polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, adları açıklanmayan saldırganlardan 1'i vurularak öldürüldü. 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Çatışmada ölen şüphelinin cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı28 Kasım 2022 Pazartesi 14:58
  • İçişleri Bakanlığı: Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi27 Kasım 2022 Pazar 16:51
  • Husumetli oldukları kişinin otomobiline çarpıp bıçakladılar27 Kasım 2022 Pazar 16:43
  • Sokakta kız arkadaşını öldürüp intihar etti27 Kasım 2022 Pazar 14:29
  • Elazığ’da 36 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama27 Kasım 2022 Pazar 13:08
  • Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı27 Kasım 2022 Pazar 13:05
  • Niğde'de asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü27 Kasım 2022 Pazar 11:40
  • İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 5 yağlı boya tablo ve 143 sikke ele geçirildi27 Kasım 2022 Pazar 11:01
  • Adana’da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı27 Kasım 2022 Pazar 10:55
  • Okulda öğretmene tekmeli yumruklu saldırı27 Kasım 2022 Pazar 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti