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Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımı ve altyapısının kullanacağı tesisin yapımı için inşaat çalışmaları başlayan Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu.
Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu

Başkan Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu ve kongre üyeleriyle Kemerburgaz'daki araziyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesis yapım çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Burası, Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılına hizmet edecek, futbol aktivitelerini Florya'dan taşıyacağımız Kemerburgaz Tesisleri'mizin yapılacağı alan. Saha düzenlemesini ve projeye hazırlık safhasını yürütüyoruz. Genel kuruldan alacağımız yetki çerçevesinde inşaata başlayacağız. Tesisin isminin Metin Oktay Tesisleri olmasını genel kurula onaylatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, 31 Temmuz Pazar günü genel kuruldan yetki aldıktan sonra tesis inşaatına başlayacaklarını vurgulayarak, "Bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Kulübe herhangi bir yükü yok. Pazar günü projenin ne kadara mal olacağını üyelerimize anlatacağız. Genel kurul üyelerimizi zaman zaman buraya getirerek tesisimizin gelişimini göstereceğiz. Bunlar büyük projeler. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkabileceğimizin göstergesi. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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