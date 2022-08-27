  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi cevabı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Özbek, Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili yöneltilen soruyu da cevapladı.
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi cevabı

Ataşehir Taç Spor Tesisleri'nde voleybol takımlarının sezon açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın güzel geçeceğine inandığını belirterek, "İki takım da çok iddialı. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Güzel maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum, biz hazırız." dedi.

Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Özbek, gündemlerindeki Mauro İcardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde cevap verdi.

Avrupa'da mücadele eden takımların ligde dezavantajlı olmadığını vurgulayan Özbek, "Rakiplerin Avrupa'da oynamasını onlar adına avantaj olarak değerlendiriyorum. Çok maç oynamak bazı alışkanlıkları beraberinde getiriyor. Çok maç oynamanın dezavantaj olduğunu kabul etmiyorum, aksine avantajdır." şeklinde görüş belirtti.

Türk futbolunun son dönemde düşüşte olduğunu belirten Özbek, "Bu sene özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Finansal problem her zaman çok önemli ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. İnşallah bu sene Türk futbolu daha önce bıraktığı pozisyona gelecek ve Türk insanını mutlu edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jorge Jesus: Gruplara kalmayı istiyoruz24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:07
  • Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:02
  • Sivasspor Malmö maçına hazır24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:53
  • Fenerbahçe, gollü galibiyetle liderliğe yükseldi23 Ağustos 2022 Salı 08:38
  • Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:35
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:34
  • Taner Taşkın: "Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi"22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:17
  • Trabzonspor, Kopenhag rövanşı hazırlıklarına başladı21 Ağustos 2022 Pazar 23:46
  • Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:44
  • Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti