  • BIST 2.004,67
  • Altın 841
  • Dolar 13.7683
  • Euro 15.6082
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Duru Bulgur'a 4.4 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu'nca perakende zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari ceza verildi.
Duru Bulgur'a 4.4 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine, hakkında 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

4.4 MİLYON TL CEZA

Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenirken, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Söz konusu eylemin 4054 sayılı kanunun 5'inci maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağına, 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari para cezası verildi.

DURU BULGUR'DAN İLK AÇIKLAMA

Duru Bulgur'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Tüketicilerimize kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmak temel ilkemiz. Bu çalışmaları yürütürken ülkemizin tarım politikalarına katkı yapmayı ve yerli çiftçimizi desteklemeyi kendimize misyon edindik. Tüketicilerimize ürünlerimizi sunarken, piyasanın rekabet koşullarına her zaman saygı gösteren prensiple çalıştık." denildi.

Açıklamada, 2018 yılında, Rekabet Kurumu tarafından firmada gerçekleştirilen "ön araştırma" sonucunda herhangi bir ihlale rastlanmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığının bildirildiği kaydedilirken, söz konusu ön araştırma sonucunun tam tersi yönde karar verildiğine işaret edildi.

Kararın hukuki güvenlik ilkesini zedelediği ve Rekabet Hukuku ilkelerinden uzak, haksız ve adaletsiz bir karar olduğu, kendini şirketlere rekabet danışmanı gibi tanıtıp, hizmetini satın almaya zorlayan kişilerin önünü açacağını, bu durumun kullanılmasının teşvik edeceği kaydedildi.

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Açıklamada, "Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız. Duru Bulgur olarak her zaman faaliyetlerimizi dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak; kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdük. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız bu haksızlığa dur diyeceğini ümit ediyoruz." denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elif'in ölümüne 'intihar' diyen sevgiliye kasten öldürmeden dava22 Şubat 2022 Salı 12:45
  • Rusya-Ukrayna gerilimi Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti22 Şubat 2022 Salı 12:44
  • Yargıtay doğal gaz aracına kesilen trafik cezasını iptal etti22 Şubat 2022 Salı 12:19
  • İstanbul'da yağışlar azaldı ama su sıkıntısı olmayacak22 Şubat 2022 Salı 12:19
  • Bakanlık, ekonomiyi anlattığı kadınlara aile bütçesini yönetmeyi de öğretiyor22 Şubat 2022 Salı 12:18
  • Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi22 Şubat 2022 Salı 11:36
  • Kağıthane'de araçları korumak için ilginç yöntem22 Şubat 2022 Salı 11:34
  • FETÖ şüphelisinin evi cephanelik gibi22 Şubat 2022 Salı 11:33
  • Uşak'ta mezarlığa çirkin saldırı22 Şubat 2022 Salı 11:32
  • Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı22 Şubat 2022 Salı 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti