Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikler Kurtderili Meydanı'ndan stadyum caddesinde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı.

