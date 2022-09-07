Düşmanın 100 yıllık korkusu
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikler Kurtderili Meydanı'ndan stadyum caddesinde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı.
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, kentin, işgalden kurtulmasının simgelerinden olan 'Tülütabaklar' meydanda davul, zurna eşliğinde gösteri sundu.
07 Eylül 2022 Çarşamba 14:58
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