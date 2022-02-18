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Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Duruşma savcısı, sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan beraatini, "çocuğun kasten öldürülmesi", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Mehmet K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, olayın kaza olup olmadığı, sanığın maktulü iterek veya atarak kasten öldürme suçunu işleyip işlemediğine dair yargılamanın yapıldığını hatırlatarak, sanığın "zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar" suçundan beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanığın "Hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından cezalandırılmasına isteyen savcı, Mehmet K'nin uyuşturucu kullandığı, öfke kontrolü sorunu olduğu ve kıskançlık sebebiyle maktüle geçmişte de darp uyguladığını, kontrolünü kaybettiğini, maktulün boğazını sıktığını, darbettiğini ifade ederek üzerine atılı "çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma devam ediyor.

Olay
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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