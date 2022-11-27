EFT duygusal özgürleşme tekniği olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Eft tekniği travmatik anıların duygusunun boşaltılmasında en iyi tekniktir. Peki, Duygusal Özgürleşme Tekniği nedir? EFT tekniği nedir? Duygusal özgürleşme tekniği (EFT) nasıl uygulanır?

EFT (Emotional Freedom Techniques) tekniği ruhsal ve bedensel olarak rahatlamak isteyen insanların uygulaması gereken bir tekniktir. Bu teknik çok güçlü ve çok etkilidir. Psikoterapi seanslarında kullanılan yardımcı tekniklerden biri olan duygusal özgürleşme tekniğinin, duygu boşaltılmasında en etkili tekniklerden biri olduğu düşünülmektedir. Peki, Duygusal Özgürleşme Tekniği nedir? EFT tekniği nedir? Duygusal özgürleşme tekniği (EFT) nasıl uygulanır?

DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNİĞİ NEDİR?

EFT tekniğinin geçmişte yaşadığımız ama duygusal olarak bitiremediğimiz olayları kafamızdan kalıcı olarak silmemize yaradığı söyleniyor. Yaşanılan olay ne kadar eski olursa olsun, üzerinden ne kadar zaman geçmiş bile olsa etkisinden kurtulamıyorsak bu teknikten faydalanabilirsiniz. Fakat EFT tekniği geçmişte yaşadığımız anıları silmiyor. EFT tekniği yaşanılan anının sizdeki karşılığı olan duygu durumunu boşaltmaya yarıyor. Uzun vadede yaşadığınız olumsuz olayların duygu duyarlılığı bu teknik sayesinde azaltılıyor. Düzenli yapılan EFT sayesinde gün içinde yaşanılan duygusal iniş çıkışların azaldığı biliniyor. EFT tekniği sayesinde travmatik anılar unutulmasa bile sıradan bir anı gibi hissedilebiliyor.

EFT TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

EFT akupunktur noktaları ile çalışıyor. Vücudumuzun belirli yerlerinde meridyen başlangıç noktaları olan akupunktur noktaları bulunuyor. Teknik uygulanırken kişi kendisini en rahatsız eden olayı, anı, durumu hatırlar. Yaşanılan olay paralelinde hissedilen duygu en yüksek noktaya çıkarılır. Akupunktur noktalarına parmak uçlarıyla hafif vuruşlar yapılır. Bu yapılan vuruşlar sayesinde dopamin salınımı gerçekleşir. Olaya karşı duygu durumu en düşük noktaya gelene kadar bu işlem uygulanır. Ardından teknik sona erer.

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