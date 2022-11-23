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Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu; Ankara bile sallandı

Gece saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu, İstanbul'un yanı sıra Başkent Ankara bile sallandı. Düzce başta olmak üzere bazı illerde insanlar gece demeyip sokaklara çıktı. 5.9 revize edilerek şiddetin 6.0 olduğu bildirildi.
Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu; Ankara bile sallandı

Gece saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu, İstanbul'un yanı sıra Başkent Ankara bile sallandı. Düzce başta olmak üzere bazı illerde insanlar sarsıntının şiddetiyle yataklarından fırladı; gece demeyip sokaklara çıktı. 

Gölyaka depreminin Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde hissedildiği bildirildi. 

İlk önce açıklanan 5.9 şiddeti daha sonra revize edilerek şiddetin 6.0 olduğu bildirildi.

Düzce Gölyaka depreminde can kaybı oldu mu?

AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamalarda, kamu kurumlarına henüz can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtildi.

HİSSEDİLEN İLLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde şiddetli hissedildi.

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