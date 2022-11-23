Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu; Ankara bile sallandı

Gece saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu, İstanbul'un yanı sıra Başkent Ankara bile sallandı. Düzce başta olmak üzere bazı illerde insanlar gece demeyip sokaklara çıktı. 5.9 revize edilerek şiddetin 6.0 olduğu bildirildi.