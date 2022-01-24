Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul’a geçişe izin yok

İSTANBUL’da etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olması üzerine Düzce, Kocaeli ve Sakarya’dan, İstanbul istikametine gidecek araçlara izin verilmiyor.