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Düzce Ovası'ndaki sis güzel görüntüler oluşturdu

Düzce'de dağların eteklerinde adeta denizi andıran sis bulutu, kameralara yansıdı.
Düzce Ovası'ndaki sis güzel görüntüler oluşturdu

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Düzce Ovası ve tarihi Konuralp bölgesinin sis bulutunun içinde kalması, güzel görüntü oluşturdu.

Dağların eteklerinde adeta denizi andırmasıyla güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile de görüntülendi.

İki gündür kar yağan kentte, bugünden itibaren sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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