Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar deprem nedeniyle tatil edildi

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydan geldiği belirtildi.

Düzce'de eğitime ara verildi

Depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını belirtirken, okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı:

"İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."



Sakarya ve Bolu'da da eğitime ara verildi

Depremin etkilediği Sakarya ve Bolu'da da valilik kararlarıyla eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.



Ereğli'de de eğitime ara verildi

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.";

