Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına başlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasım'da yıkım kararı almasının ardından iş makineleriyle köye geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi.

Ekiplerin camideki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Sarıdere köyü sakinlerinden Hüseyin Araç, gazetecilere, 1987 yılında yapılan caminin iki deprem gördüğünü söyledi.

Sonrasında camide güçlendirme çalışmaları yapıldığını anlatan Araç, buna rağmen caminin bu depreme dayanamayarak ağır hasar aldığını kaydetti.

Araç, "Yıkılan caminin yenisi yapılacak. Çocuklarımızı bu camideki Kur'an kursuna göndermiştik, vakit ve cuma namazlarında geliyorduk. Güzel anılarımızın olduğu bir camiydi." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, önceki gün hasar tespit çalışmalarının ardından kolon ve kirişlerinde hasar olan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına karar vermiş, ibadete kapatılan caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmıştı.