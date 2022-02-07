Düzce'de dere içinde ceset bulundu

DÜZCE’de Asar Deresi kenarında oynayan 2 çocuk suyun içerisinde ceset gördü. Çocukların ailelerinin haber vermesi üzerine gelen polis, erkek şahsa ait olan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında Aziziye Mahallesi 1080 Sokak’ta meydana geldi. Aziziye Mahallesi’nin arka tarafından geçen Asar Deresi kenarında oynayan çocuklar, derede ceset gördü. Evlerine giden çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 40-45 yaşlarında erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince dereden çıkarılan ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'CANSIZ MANKEN SANDIM'

Cesedi gören çocuklardan Y.Y. (15), "Tesadüfen gördük. Cansız manken sandım. Sonra saçlarını görünce manken olmadığını anladım. Hemen koşup aileme haber verdim. Onlarda polisi aradılar” dedi.