  • BIST 4.854,16
  • Altın 1046.766
  • Dolar 18.612
  • Euro 19.2968
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Düzce’de eğitime 2 gün daha ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiğini duyurdu ve kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.
Düzce’de eğitime 2 gün daha ara verildi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, birçok ilde de hissedildi.

Deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Eğitim ve öğretime 2 gün ara

Vali Atay açıklamasında; il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, 24-25 Kasım 2022 tarihinde, eğitim-öğretime 2 günlük ara verildiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre Düzce Valisi Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zihinsel engelli bireylerden etkilenerek proje tasarladılar Türkiye birincisi oldular22 Kasım 2022 Salı 11:01
  • İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlerin isimleri okullara verilecek21 Kasım 2022 Pazartesi 09:18
  • Öğretmenler aldıkları eğitimle afetle mücadeleye destek verecek20 Kasım 2022 Pazar 13:48
  • Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu erişime açıldı.20 Kasım 2022 Pazar 11:14
  • DNA'da depolanacak fakülte bilgilerine 500 milyon yıl sonra da erişilebilecek20 Kasım 2022 Pazar 10:32
  • Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi'ne bir ayda 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı20 Kasım 2022 Pazar 10:26
  • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı hafta sonu yapılacak17 Kasım 2022 Perşembe 09:36
  • Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı yükselmeye devam ediyor15 Kasım 2022 Salı 16:25
  • Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı15 Kasım 2022 Salı 10:44
  • Meslek liseleri 11 ayda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı13 Kasım 2022 Pazar 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti