Düzce’de eğitime 2 gün daha ara verildi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, birçok ilde de hissedildi.
Deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Eğitim ve öğretime 2 gün ara
Vali Atay açıklamasında; il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, 24-25 Kasım 2022 tarihinde, eğitim-öğretime 2 günlük ara verildiğini duyurdu.
İHA'nın haberine göre Düzce Valisi Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere"
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