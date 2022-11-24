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Düzce'de meydana gelen depremde evinin camından atlayan vatandaş böyle görüntülendi

Düzce'de meydana gelen depremde evinin camından atlayan vatandaş böyle görüntülendi
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan ve saat 04.08’de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Bolu’da da etkili oldu. 3. kattaki evinin camından atlayan bir vatandaş yaralandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 68 kişi yaralandı.

EVİNİN CAMINDAN ATLADI

Bolu'da bir apartmanın üçüncü katında oturan genç vatandaş, kendini camdan aşağıya attı. Yere düşen ve yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

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