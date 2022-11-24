Düzce'de meydana gelen depremde evinin camından atlayan vatandaş böyle görüntülendi

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan ve saat 04.08’de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Bolu’da da etkili oldu. 3. kattaki evinin camından atlayan bir vatandaş yaralandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.