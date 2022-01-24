Düzce'de yurtlar ve kamu misafirhaneleri mahsur kalanların hizmetine açıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çocuklu olup barınma ihtiyacı olan yolculara yurtları ve kamu misafirhanelerini açtıklarını bildirdi.

Düzce Şehirlerarası Terminali'nde bekleyişini sürdüren yolculara sıcak çorba ikram eden Atay, AA muhabirine, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun aşırı kar yağışından dolayı kapandığını, bu nedenle İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan da İstanbul'a araç gönderilmediğini söyledi.

Yolcuların yollar açılıncaya kadar güvenli şekilde vakitlerini geçirebilmeleri için tedbirleri aldıklarını vurgulayan Atay, "Yolda kalan vatandaşlarımızı Kaynaşlı'daki dinlenme tesisleri ile Düzce'deki petrol ofisleri, otogar ve buna benzer yerlere yönlendiriyoruz. Özellikle çocuklu olup barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yurtlarımızı ve kamu misafirhanelerimizi açtık. Vatandaşlarımız 112'yi arayarak ulaşabilirler. Yol açılıncaya kadar vatandaşlarımıza yönelik tedbirleri alıyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Atay, "İnşallah bir an önce yollar açılır, biz de onları güvenli şekilde yola çıkarırız." dedi.

"Son 25 yılın ortalama yağışının üzerinde kar yağdı"

Vali Atay, yetkililerle sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede kar ve tipinin durması bekleniyor. Orada çalışan arkadaşlarımız da çok zor şartlar altında çalışıyor. Doğa olayı yaşıyoruz, bunun nimeti de var, külfeti de var. Dünyanın her tarafında doğa olayları oluyor. Bu, devletin ya da çalışanların herhangi bir eksikliğinden kaynaklı bir şey değil. Kar yağışının çok aşırı derecede olması, mevsim normallerinin çok üzerinde olması, son 25 yılın ortalama yağışının da üzerinde olmasından kaynaklı bir süreçle karşı karşıyayız. Burada vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarını dikkatle dinleyecekler. Biz uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef böyle olumsuzluklar olabiliyor. Allah kaza bela vermesin."

Bütün dertlerinin trafik kazaları yaşanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Atay, "Vatandaşlarımız herhangi bir özel durumları varsa mutlaka 112'ye bildirsin. Gelen tüm ihbarları arkadaşlarımız çok dikkatli şekilde değerlendirecekler ve mutlaka geri dönüş yapılacaktır." dedi.

Kar yağışının sürdüğü Düzce'de lokanta ve kafeler gece boyu hizmet verecek

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yaparak güzergahı ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kaynaşlı gişelerinde kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma ekipleri de bölgeye araç geçişine izin vermiyor. Araçlar ekipler tarafından şehre yönlendiriliyor.

Güzergahta incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, mahsur kalan sürücü ve yolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ekiplerin her türlü yardım için hazır olduğunu vurgulayan Atay, "Lütfen uyarıları dikkate alalım. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şehir merkezinde bulunan lokanta ve kafeler, vatandaşlarımızın yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için gece boyunca hizmet vermeye devam edeceklerdir." denildi.

Düzce'de kar nedeniyle yolda kalan 400 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor

Kar yağışı nedeniyle yolda kalanları güvenli bölgelere yerleştirmek için çalışmalar yürüten Düzce Valiliği, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü bünyesindeki Aliya İzzetbegoviç KYK yurdunda misafir ediliyor.

Vatandaşları yurt girişinde karşılayan ve Türk Kızılay tarafın hazırlanan çorba ikramı yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa yazıcı, AA muhabirine, Ankara istikametine giden ve kötü hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcuların yurda yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Düzce Valiliği koordinesinde sıcak yemek ve ikramların yapıldığı vatandaşların yurtta kendileri için hazırlanan odalara yerleştirdiklerini belirten Yazıcı, "360 vatandaşımız yurda yerleşti. Daha gelen ve kayıtlarını yapmaya çalıştığımı vatandaşımız var. Sayı 400 civarında, yol açılana kadar misafirlerimizi ağırlayacağız. Sıcak çorbamız ve ikramlarımız var. " diye konuştu.

Düzce'de yolda kalanlara AFAD, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım ediyor

Otoyolun Kaynaşlı Sarıçökek, 1,2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında kalan birçok araca ulaşmak için yoğun çaba veren AFAD koordinesindeki ekipler, vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıyor.

AFAD, Türk Kızılay, AFAD Gönüllüler, Düzce Arama Kurtarma (DAKE), İHH ve pek çok gönüllü dernek üyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek taleplerini alıyor.