Altındağ'da ilçedeki engelli memur adaylarına yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu başladı. Kurslara engelli bireyler büyük ilgi gösterdi.

Altındağ'da engelli memur adayları için kurslar başladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlayan ücretsiz kurslar memur adaylarına büyük kolaylık sağladı. Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslarda, yaklaşık 100 engelli birey KPSS’ye hazırlanıyor.

2 MERKEZDE 6 GRUP

2 merkezde verilen kurslardan orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yaklaşık 100 kişinin faydalandığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kurslara geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük ilgi gösterildi. Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engel durumlarına göre gruplandırıldı. Her 2 merkezimizde, toplam 6 grubumuz var. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık dersleri alıyorlar. Sınav 24 Nisan’da gerçekleşecek. O zamana kadar gerekli tüm bilgileri vermeyi hedefliyoruz” dedi.

“ENGELLERİ AŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Başkan Asım Balcı “Altındağ'da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkanları olmadığı için kursa gidemiyor ve kaynaklardan faydalanamıyordu. Altındağ'da engelleri aşacağımıza söz vermiştik. Aynen söz verdiğimiz gibi, bu engeli de aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hepsine şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BU KURS BENİ BAŞARMAYA TEŞVİK EDİYOR”

Hem Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nden, hem de E-KPSS kursundan faydalanmanın kendisine çok olumlu katkıları olduğunu söyleyen görme engelli Merve Tunçer “Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde psikolojimi düzelttim. Spor, drama, İngilizce, ney gibi çeşitli kurslara katıldım. Şimdi hedeflerim var. Hedeflerime ulaşmak için bu kurs benim için çok önemli… Bu kurstaki eğitim kalitesi, hocalarımızın bizi motive etmesi ve bize verdikleri destek, beni hedeflerime ulaşmak için daha da heyecanlandırıyor. Beni çalışmaya ve başarmaya daha fazla teşvik ediyor. Bu nedenle çok mutluyum. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“BU KURS BANA ÇOK ŞEY KATTI”

Sınava Altındağ Belediyesi kursları ile hazırlanan bir diğer öğrenci Burak Aydın ise “Önlisans mezunuyum. Hayatımın bundan sonrası için hedeflerim ve planlarım var. Bir iş sahibi olmak istiyorum. Bu Başka bir şeyler başarmak, hayatımı daha kaliteli bir hale getirmek istiyorum. Bu kurs bana çok şey kattı. Kendi kendime çalışmak başarmak için yeterli olmadı. İlk sınav denememde başarılı olamadım. Bu kurs sayesinde çok daha iyi hazırlanabiliyorum. Burada hocalarımız çok iyi. Bize her türlü kaynak sağlanıyor, her konuda destek veriliyor. Eksiklerimizi daha iyi tamamlıyor, kendimize daha fazla güveniyoruz. Altındağ Belediyesi’ne ve Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.