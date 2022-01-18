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E-ticaret sektörü 400 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), 2021 yılının e-ticaret verilerini açıkladı.
E-ticaret sektörü 400 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştı

ETİD'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının "itici gücü" devam ederken, 2021 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre büyüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı. Sektör 2022 yılında yüzde 40 büyüme ile 560 milyar TL’ye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, algınla iki yıl boyunca ciddi bir ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son iki yılda tüketiciler özellikle e-ticaretteki uygun fiyat seçeneklerine ve kolay alışverişe alıştı. Aynı şekilde üreticiler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyum sağlamaya başladı. Online alışveriş sıklıkları artarken yeni ödeme yöntemleri ile tüketicilere kolaylık sağlandı. Sipariş mekanizmalarının dahi dijitalleştiği bir dünya ortaya çıktı. Bugün baktığımızda online bir stratejisi olmayan bir firma, perakendeci düşünemiyoruz.

Pandemi dönemiyle zihinlerde oluşan tabular da ortadan kalktığı için e-ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz. Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz”

Kaynak: Haber Kaynağı
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