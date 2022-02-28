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ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı ​​yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.
ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir

ECB'den yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar avro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sberbank Europe AG ve iştiraklerinde, jeopolitik gerilimlerin itibar etkisinin bir sonucu olarak önemli mevduat çıkışları görüldü." denildi.

Bunun söz konusu bankalarda likidite pozisyonunun bozulmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, bu bankalarda likiditede pozisyonunu düzeltmek için mevcut hiçbir önlem olmadığı vurgulandı.

Bu arada, Sberbank Europe AG'nin Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Bosna-Hersek de dahil olmak üzere Avrupa bankacılık birliği dışında da yan kuruluşları bulunuyor.

AB'de mevduat sahibi başına mevduat garantisi 100 bin avro.

Washington yönetimi, geçen hafta Sberbank dahil olmak üzere Rusya'nın 5 bankasına Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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