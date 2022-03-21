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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında yarın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart'a konuk olacak.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak avantaj elde eden Eczacıbaşı, rövanşta 2 set alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmayı Allianz MTV Stuttgart'ın 3-0 ve 3-1 kazanması durumunda ise kupayı elde edecek takım, altın setin ardından belli olacak.

Bu sezon CEV Kupası'nda oynadığı 9 maçta 8 galibiyet elde eden Eczacıbaşı Dynavit, uluslararası organizasyonlarda 6'ncı şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015'de kupayı müzesine götürmüştü. Kupa Galipleri Kupası'nda 1999'da mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, uluslararası organizasyonlarda son şampiyonluğunu ise 2018'de CEV Kupası'nı kazanarak elde etmişti.

Simge Aköz: "Şampiyon olarak dönmek istiyoruz"
Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz, CEV Kupası finalinde rövanşın zor geçeceğini ancak iyi bir performans sergileyerek şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Turuncu-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Simge, şu ifadeleri kullandı:

"CEV Kupası'nda artık son maçımız için sahaya çıkacağız. Evimizde kazandığımız galibiyetin ardından Almanya'da alacağımız iki set bize şampiyonluğu getirecek. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz, bizim için oldukça zorlu bir mücadele olacak. Hedefimiz yarıştığımız bütün kupalarda şampiyon olmak. 2018'de kazandığımız kupayı tekrardan müzemize getirebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Almanya'daki destekçilerimizin hepsini maça davet ediyoruz. Şampiyon olarak dönmek istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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