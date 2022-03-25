Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı mücadele ettikleri her kupaya talip

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, mücadele ettikleri her kupaya talip olduklarını söyledi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamada bulunan Ferhat Akbaş, "Sezon başında söylemiştik. Eczacıbaşı Spor Kulübü sahaya çıktığında ortada bir kupa varsa her zaman o kupayı kazanmak için oynar. Karşısında hangi rakip olursa olsun kazanmak için oynar. Önümüzde iki kupa hedefi daha var. Bunun için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına da talip olduklarını belirten Akbaş, "Eczacıbaşı, geçen sezonki bir sonuç nedeniyle CEV Kupası oynuyor. Normalde buna çok alışık bir takım değiliz. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sene oynasaydık hedefimiz yine şampiyonluk olacaktı. Umarım seneye Şampiyonlar Ligi kupasını da buraya getireceğiz." yorumunu yaptı.

CEV Kupası'nda çok sert ve iyi maçlar çıkardıklarını kaydeden Ferhat Akbaş, şöyle konuştu:

"Finalde karşılaştığımız Stuttgart, çok önemli bir Alman ekolü. Çok başarıları var. İki gün önce Almanya Kupası da kazanmışlardı. Burada önemli nokta; rakibin yaptığı hamleler değil, bizim yaptığımız hamlelerdi. Yeni bir yapılanma sonrası çok ciddi bir başarımız var ve bu başarıların ilk adımını attık. Bunun bir Avrupa kupasıyla gelmesi bizim için daha iyi oldu. Önemli olan şimdi Türkiye ligi ve Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla ilerlemek. Stuttgart ile oynadığımız ilk maçı, kırılma noktası olarak sayabilirim. Burada 3-1 kazandık ama bizi ciddi anlamda zorladılar. O dönem fikstür açısından zorlandığımız bir süreçteydik. Her iki, bazen de üç günde bir maç yapıyorduk. O yüzden ilk Stuttgart maçı, en zor maçımızdı. Almanya'ya avantajlı bir skorla gitmek işimizi çok kolaylaştırdı."

Lig etabını iyi geçirdiklerini ifade eden Akbaş, "Şu anda ligde ikinci sıradayız ama voleybolda her zaman play-off önemlidir. Bizim hedefimiz şampiyonluk olacak. Güçlü rakiplerimiz var. Biz yine karşı tarafa değil, kendimize odaklanarak en iyi sonucu almaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Simge Aköz: "Umarım kalan iki kupayı da evimize getiririz"

Sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini dile getiren milli voleybolcu Simge Aköz, "Play-off'lardaki 4 takım da birbirine denk güçte. O gün ne yapacağı kestirilemeyen 4 takım mücadele edecek. Türkiye ligindeki takımların kalitesi nedeniyle play-off'lar her zaman çok çekişmeli geçer. Bizim de amacımız, önce yarı finalde güzel bir sonuç alıp adımızı finale yazdırmak. Ondan sonrasında da top yuvarlak. Eczacıbaşı'nın her sezon hedefi, katıldığı bütün turnuvalarda kupayı evine getirmek. Umarım kalan iki kupayı da evimize getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya takımlarıyla oynamanın her zaman zor olduğunu belirten Simge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok disiplinli, inatçı oyun kurgusuna ve iyi bir taraftar kitlesine sahipler. O yüzden kupayı Almanya'da kaldırmak hem çok stresli hem de çok konsantrasyon isteyen bir durumdu. Son maçı da domine ettiğimizi düşünüyorum. İlk iki seti büyük bir dirayetle çok iyi oynayarak kazandık. Tabii ki üçüncü sette artık iki seti almış olmanın ve şampiyonluğu elde etmenin vermiş olduğu bir rehavete kapılmadık değil. Çünkü stres de ortadan kalkmıştı. Dördüncü seti de aynı konsantrasyonla oynayıp 3-1 kazanarak kupayı eve getirmek çok mutluluk verici. Çok güçlü bir ekibiz. Oynamış olduğumuz ekipler de bir o kadar iyiydi. Finale kadar çok emin adımlarla geldik. Stuttgart bizi gerçekten zorlayabilecek bir ekipti ama üstesinden gelmeyi başardık. İlk maçı evimizde 3-1 kazanmak bize nefes aldırmış olsa da orada çok zor olacağını biliyorduk. Bizim için kırılma anı evimizde oynadığımız maçtı."

Eczacıbaşı'nın senelerce CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek uluslararası platformlarda kendini kanıtladığını vurgulayan libero oyuncusu, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp başarılı olmak istediklerini sözlerine ekledi.